حاملة الطائرات الروسية الوحيدة تتعرض لحادث مميت

المصدر: د ب ا

ذكرت أعلى هيئة للتحقيقات في روسيا اليوم الثلاثاء أن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة تعرضت لحادث مميت الليلة الماضية في مدينة مورمانسك الساحلية الواقعة في القطب الشمالي، وذلك عندما غرق رصيف عائم بجانبها.

وقالت لجنة التحقيقات الاتحادية في بيان: "تم انتشال أربعة عمال من الماء مع مؤشرات على إصابتهم بقضمة الصقيع. وتم اعتبار عامل آخر في عداد المفقودين، ولم يعثر له على أثر".

وكانت حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف" تخضع لأعمال تطوير بعد نشرها قبالة الساحل السوري.

وفتح المحققون قضية جنائية في انتهاك محتمل لقواعد السلامة تسبب في وفاة شخص واحد.

وقالت وسائل إعلام حكومية، نقلا عن أكبر شركة لصناعة السفن في الدولة "الشركة المتحدة لبناء السفن" إن إحدى الروافع سقطت على السفينة أثناء الحادث، وألحقت أضرارا بهيكل السفينة.

ونُقل عن مدير الشركة، أليكسي رخمانوف، قوله إن الحادث لم يؤثر على "المعدات الحيوية" للسفينة.