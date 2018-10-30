وفاة خمسة أشخاص بسبب العواصف التي تضرب ايطاليا

المصدر: وام

أدت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي ضربت معظم المناطق في ايطاليا إلى وفاة خمسة أشخاص وتسببت في ارتفاع المياه في مدينة فينيسيا العائمة الى مستويات تاريخية.

ولقي شخصان حتفهم عندما سقطت شجرة على سيارة كانا فيها في منطقة قريبة من روما كما قضى شخص آخر جنوب العاصمة بينما لقي شاب حتفه في نابولي في سقوط شجرة بحسب السلطات..

وفي شمال غرب ايطاليا قرب سافونا لقيت عجوز حتفها.

وقالت السلطات المحلية في فينيسيا أن ارتفاع المياه وصل الى 156 سنتمترا.

ووضعت جميع مناطق شمال ايطاليا تقريبا في حالة تأهب بسبب العواصف العنيفة والرياح التي بلغت سرعتها 100 كلم في الساعة وتساقط أمطار في بعض المناطق تساوي معدلاتها في عدة أشهر.