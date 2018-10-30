تحطّم طائرة ركاب إندونيسية في البحر ومقتل ركابها الـ189

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية «لايون إير» للطيران المنخفض التكلفة، أمس، قبالة سواحل إندونيسيا بُعيد إقلاعها من جاكرتا، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها، حسب أجهزة الإنقاذ التي فقدت الأمل في العثور على ناجين.

وكانت الطائرة، وهي من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، ويفترض أنها وضعت في الخدمة قبل أشهر، طلبت العودة إلى مطار العاصمة قبل أن ينقطع كل اتصال مع برج المراقبة حوالي الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلّي، وكانت متوجهة إلى مدينة بانغكال بينانغ شمال العاصمة قبالة سواحل سومطرة.

ورجح مدير العمليات في أجهزة الإنقاذ الإندونيسية بمبانغ سوريو عاجي مقتل ركاب وطاقم الطائرة. وقال في مؤتمر صحفي إن المنقذين عثروا على «بقايا بشرية على شكل أشلاء، لذلك من المرجح وفاة 189 شخصاً كانوا على متن الطائرة».

ونشر نحو 150 منقذاً في مكان الحادث بحثاً عن ناجين محتملين، وحطام الطائرة على عمق ثلاثين إلى أربعين متراً.

ونقلت ستة أكياس تحوي بقايا بشرية إلى مستشفى تديره الشرطة. وعثر رجال الإنقاذ أيضاً على قطع حطام بينها جزء من ذيل الطائرة يحمل شعار شركة الطيران وملابس ووثائق هوية، ولكن لم يجدوا بعد الصندوق الأسود، كما قال مدير العمليات في أجهزة الإنقاذ.

وقال الناطق باسم الوكالة الإندونيسية للبحث والإنقاذ يوسف لطيف: إنّ «الطائرة تحطمت في البحر في منطقة يتراوح عمقها بين 30 و40 متراً».

وأعلن المدير العام للطيران المدني في وزارة النقل سيندو راهايو في بيان منفصل، أنّ الطائرة تقلّ 189 شخصاً، هم «178 مسافراً بالغاً وطفل ورضيعان وطيّاران وطاقم مضيفين مكوّن من ستة أفراد».

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة الطيران إدوارد سيرايت، أن الطائرة خضعت لتصليحات بعد مشكلة تقنية، موضحاً أنه «تم تصليحها في دنباسار» في جزيرة بالي، ثم «سافرت إلى جاكرتا».

وأضاف سيرايت أن «الفنيين في جاكرتا تسلموا ملاحظات وأجروا تصليحات جديدة قبل أن تقلع الطائرة إلى بانغكال بيناي»، حيث كان يفترض أن تهبط، موضحاً أنها «إجراءات عادية».

ويظهر موقع «فلايت رادار» المتخصّص بتعقب مسارات الطائرات حول العالم، مسار الطائرة التي أقلعت من جاكرتا متّوجهة نحو الجنوب الغربي، قبل أن تحول مسارها جنوباً حوالي 180 درجة وتتوجه إلى الشمال الشرقي، وتوقف المسار فجأة فوق بحر جاوا في مكان غير بعيد عن الساحل.

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