القبض على وزير سريلانكي سابق على خلفية جريمة قتل

المصدر: د ب ا

ألقت الشرطة اليوم الاثنين القبض على وزير سابق في سريلانكا على خلفية جريمة قتل أسفرت عن مقتل شخص.

وكان أحد الحراس الشخصيين للوزير السابق قد فتح النار على أنصار الحكومة الذين كانوا يهاجمونه.

وجرى إلقاء القبض على وزير البترول السابق ارجونا راناتونجا بالإضافة إلى اثنين من حراسه الشخصين.

ويتمتع راناتجونجا بشهرة عالمية عقب أن قاد فريق الكريكت للفوز بكأس العالم عام 1996، وهي المرة الوحيدة التي فازت فيها سريلانكا باللقب خلال تاريخها في ممارسة اللعبة.

وجرى إطلاق النار عندما زار راناتونجا مكتبه القديم في العاصمة كولومبو لجمع وثائق شخصية، وحاول أشخاص مؤيدون للحكومة منعه من الدخول.

وكان رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا قد أطاح الجمعة الماضية برئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه، وعين الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا في منصبه. وهذه الخطوة تعني حل مجلس الوزراء.

ولكن ويكريمسينجه أصر على أن عزله من منصبه غير قانوني لأن حزبه مازال يتمتع بأغلبية في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا.