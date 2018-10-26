طعن 14 طفلاً في روضة أطفال في الصين

ذكرت الشرطة الصينية أن 14 تلميذا بروضة أطفال أصيبوا في هجوم بسكين بمدينة تشونجتشينج غربي البلاد، اليوم الجمعة.

وتم القبض على امرأة / 39 عاما/ للاشتباه في قيامها بطعن الاطفال بسكين مطبخ أمام روضة "نيو سنشري"، وفقا لما ذكرته شرطة تشونجتشينج فى بيان على موقع التدوين القصير "ويبو".

ووقع الهجوم حوالي الساعة 0930 من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (0130 بتوقيت جرينتش).

وتم نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى، وتجري السلطات تحقيقا في القضية.

يشار إلى أن الهجمات باستخدام سكاكين شائعة إلى حد كبير في الصين وعادة ما يتم إلقاء اللوم فيها على المرضى العقليين الذين يحملون ضغائن ضد المجتمع.