شاهد.. سقوط طائرة عسكرية نازية في طريق سريع بكاليفورنيا

المصدر: البيان الالكتروني

أفادت تقارير لوسائل إعلام أميركية بسقوط طائرة تعود للحرب العالمية الثانية وتحمل شعار الجيش النازي الألماني في طريق كاليفورنيا السريع رقم 101، أول أمس الثلاثاء، حيث تمكن الطيار من الهبوط بها من دون الاصطدام بأية سيارة، حسب ما ذكر كريس راشينغ، رئيس سرب كوندور، الذي ينتمي إليه الطيار، والذي قال عن الأخير إنه قام بعمل جيد تفادى به وقوع كارثة.

وقد اشتعلت النيران في الطائرة، من دون وقوع إصابات، كما أن الطيار تم إنقاذه في الوقت المناسب.

يذكر أن سرب كوندور متخصص في تنظيم عروض محاكاة قتالية جوية للتسلية، بالإضافة إلى عروض ورحلات تدريبية تحضيرية للاستعراضات العسكرية.

والطائرة التي سقطت من طراز AT-6 وتحمل ألوان سلاح الجو النازي (Lutfwaffe)، حيث كانت الطيار الذي على متنها في مهمة تدريبية، كما قال كريس راشينغ لشبكة سي بي إس.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالي والمجلس الوطني لسلامة النقل في أميركا عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، حسب ما ذكر موقع (francetvinfo) الفرنسي.