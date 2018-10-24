الإعصار ويلا يضرب منطقة الساحل المطل على المحيط الهادي في المكسيك

المصدر: د أ ب

وصل الإعصار ويلا الى منطقة غرب المكسيك الثلاثاء وتسبب بهبوب رياح شديدة على الساحل المطل على المحيط الهادي تصاحبها أمطار غزيرة، في الوقت الذي حذر فيه خبراء الطقس من عاصفة "خطيرة للغاية".

والإعصار الذي وصل الى الدرجة الخامسة الإثنين تراجع الى الدرجة الثالثة مع تقدمه باتجاه اليابسة، لكن الخبراء حذروا ان العاصفة الأساسية تملك امكانية التسبب بفيضانات وانهيارات في التربة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية المكسيكية على حسابها في تويتر "عين الإعصار ويلا تتمركز الآن فوق منطقة الساحل قرب بلدة اسكوينابا في ولاية سينالوا".

أما المركز الوطني الأميركي للأعاصير فقد نبّه من "عاصفة خطيرة للغاية (...) على طول مناطق من ساحل جنوب غرب المكسيك".

وكان الإعصار ويلا قد شق طريقه أولا فوق جزر مارياس حيث تملك المكسيك سجنا فدراليا.

ولم يرد وزير الداخلية المكسيكي على أسئلة حول ما اذا كان قد تم اجلاء ألف سجين يقضون عقوباتهم هناك أو تخصيصهم باجراءات خاصة.

وقال رئيس خدمات الطوارىء المكسيكي لويس فيليبي بوانتي "لا توجد لدينا تقارير حول وقوع أضرار حتى الآن"

وتم اجلاء أكثر من 4,250 شخص من مناطق خطرة، بينهم سياح حضروا الى المكسيك لقضاء عطلاتهم، ووفرت الحكومة لهم 58 مركزا لايوائهم.

وبلغت سرعة رياح إعصار ويلا 195 كيلومترا في الساعة، وفق مركز الاعاصير الوطني.

ومن المتوقع أن تهطل الأمطار بنسبة تراوح من 15 الى 30 سنتيمترا على أجزاء من ولايات سينالوا وناياريت وياليسكو، وبعض المناطق ستصل نسبة الأمطار فيها 45 سنتيمترا.

وقال المركز "هذه الأمطار قد تتسبب بفيضانات وانهيارات تربة تهدد حياة السكان".

وأعلنت الولايات الثلاث حالة الطوارىء وأقفلت المدارس في كافة مناطقها.

