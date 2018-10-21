مقتل وإصابة 167 شخصاً في حادث قطار بتايوان

المصدر: دب أ

قال مسؤولو السكك الحديدية في تايوان اليوم الأحد إن 17 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم وأصيب 150 آخرون إثر خروج قطار عن مساره شرقي البلاد.

وقالت إدارة السكك الحديدية التايوانية في بيان إن الحادث وقع في منطقة سواو، بمقاطعة يلان، شرقي تايوان، وإنه أسفر عن إصابات خطيرة لحقت بأكثر من 150 آخرين.

وانقلبت خمس من بين عربات القطار الثماني. وقالت الحكومة إن الحادث قيد التحقيق.

واعتذر الجنرال جاسون لو، رئيس إدارة السكك الحديدية التايوانية، للمواطنين في مؤتمر صحفي في تايبيه، وقال إنه لم يتم تحديد ملابسات الحادث بعد.

وكان القطار "بويوما اكسبريس"، الذي كان يقل 366 راكبا، خرج من مساره مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) وهو في طريقه إلى مدينة تايتونج الساحلية بشرق تايوان.

وقالت الإدارة إن استخدام القطار بدأ قبل ستة أعوام فقط.

وقال لو إنه جرى نقل الركاب المصابين لمستشفيات مختلفة، مضيفا أن رجال الإنفاذ مازالوا يقومون بالبحث عن أي شخص ربما يكون محاصرا بالداخل.