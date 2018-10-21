بالفيديو.. سيول جارفة تجتاح دمشق بسبب الأمطار الغزيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت لقطات فيديو، الأحد، سيولا جارفة تجتاح بلودان في ريف دمشق الغربي.

ووفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية، فإن السيول التي تضرب المدينة أتت بعد أمطار غزيرة، مما أدى إلى تراكم المياه بكميات ضخمة، وبشكل خطير.

وتظهر اللقطات ما يبدو كأنه نهر متدفق وسريع من المياه بنية اللون، يندفع وسط البيوت في مشهد مخيف.

ولم ترد أنباء عن خسائر مادية جراء الفيضان، لكن يبدو أنه سيكون له آثار سلبية على البنية التحتية لمدينة بلودان.