50 قتيلاً بحادث قطار في الهند

المصدر: أمريتسار ـ أ.ف.ب

قضى خمسون شخصاً على الأقل، أمس، في الهند، حين صدم قطار أشخاصاً كانوا متجمعين لحضور مهرجان ديني في أمريتسار، في ولاية البنجاب، شمال البلاد، وفق ما أفادت الشرطة.

وكان عدد كبير من الأشخاص موجودين على السكة الحديد لمشاهدة أحد العروض في إطار مهرجان شعبي في شمال الهند، بحسب شهود. وقال مسؤول في الشرطة: «جلبة كبيرة حدثت في المكان بسبب إطلاق أسهم نارية، وكان الناس عاجزين عن سماع صوت القطار وهو يقترب». وصرح شاهد لقناة تلفزة محلية: «لقد وصل بسرعة كبيرة»، لافتاً إلى أنه شاهد قطاراً آخر بعدها يصدم الحشد. وأضاف، إنّ الجميع كانوا يركضون وسط فوضى عارمة، وفجأة صدم قطار آخر مجموعة من الناس.

وقال مسؤول في شرطة أمريتسار: «هناك أكثر من خمسين قتيلاً، الأولوية الآن هي لنقل الجرحى إلى المستشفى». وعلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر «تويتر»: «إنها كارثة مؤلمة».