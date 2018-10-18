القبض على 4 مراهقين قتلوا صبياً في شجار بباريس

المصدر: د ب ا

ألقت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، القبض على أربعة مراهقين على خلفية مقتل صبي عمره 13 عاما، إثر تعرضه للضرب في شجار جماعي بإحدى ضواحي باريس مطلع هذا الأسبوع.

وتم احتجاز المراهقين الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما إلى حين توجيه تهم القتل الخطأ، وفقا لما نقلته قناة "فرانس انفو" الفرنسية الإخبارية عن مسؤولين قضائيين.

وتردد أن المشتبه بهم هاجموا الصبي الأصغر منهم سنا بقضبان حديدية خلال شجار بين أطراف متناحرة في ضاحية "لي ليلا" في باريس. ولم يتضح بعد السبب وراء الشجار.

وأفاد التقرير أيضا بأن مراهقا خامسا، يشتبه أيضا بتورطه في الشجار، لا يخضع حاليا للتحقيق الرسمي.

وتسبب الحادث في حالات من الصدمة بأنحاء فرنسا، ولا سيما لصغر سن القتيل. وفي بعض الضواحي الفرنسية، يشيع العنف الجماعي الذي يكون في الغالب بلا سبب.