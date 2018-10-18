العثور على ناجٍ من تحطم طائرة تدريب عسكرية.. والأمطار تعطل المدارس في تونس

المصدر: تونس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التونسية العثور على طيار في عرض البحر، بعد أن كان فقد في وقت سابق، أمس، عقب سقوط طائرته خلال تدريب عسكري مشترك لدول 5 زائد 5.

وأوضحت الوزارة أنّ مروحيات البحث والإنقاذ التابعة لجيش الطيران تمكنت بمساهمة جيش البحر من العثور على الضابط الطيار وانتشاله من عرض البحر في حالة وعي تام بالرغم من رداءة الأحوال الجوية ومحدودية الرؤية.

وأفادت بأن الطيار نجا من حادث سقوط الطائرة بعد أن قفز من الطائرة والقيام بالإجراءات الخاصة بالبقاء في البحر على متن قارب النجاة المجهز للطائرة إف 5، وذلك داخل المجال الجوي التونسي على بعد حوالي 140 كيلومتراً شمال مدينة بنزرت. وأسهم الجيش الإيطالي في عمليات البحث وتبادل المعلومات خلال عملية الإنقاذ، وفق ما ذكرت الوزارة. ويخضع الطيار للعناية الطبية في القاعدة العسكرية الجوية سيدي أحمد بمدينة بنزرت.

إلى ذلك، تعطلت الدراسة في عدد من المدن التونسية، أمس، بسبب هطول الأمطار بغزارة، بينما دعت السلطات المحلية لتوخي الحذر بسبب تقلبات الطقس. وتوقفت الدروس في مدن قفصة والقصرين والكاف اليوم مع ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وفيضان عدد من الأودية، ما عطل حركة السير في عدة طرقات.

دكما حذرت السلطات من هطول الأمطار في مناطق أخرى بجهة سيدي بوزيد والقيروان وسليانة وزغوان وتوزر وصفاقس وقبلي طوال اليوم، داعية الفلاحين إلى إبعاد مواشيهم عن المناطق القريبة من الأودية، كما طالبت البحارة بعدم المجازفة والإبحار للصيد.