الشرطة تفجر طرداً قرب البرلمان البريطاني

المصدر: ا ف ب

فجرت الشرطة البريطانية الأربعاء طردا عثر عليه في حدائق وسط لندن قرب البرلمان الا انه تبين عدم احتوائه على مواد خطرة.

وهرعت الشرطة إلى الحدائق القريبة من نهر تايمز بعد ظهر الأربعاء وكذلك أجهزة الطوارئ، بحسب متحدث باسم الشرطة.

وحسب فرانس برس شوهد في المكان روبوت يستخدم في تفجير العبوات وسمع بعد ذلك دوي تفجير تحكمت به الشرطة.

وفرض طوق أمني على مبنى يضم مكاتب العديد من نواب البرلمان وحول حدائق "فكتوريا إمباكمنت" المؤدية إلى البرلمان.

وبعد التفجير، تبين ان الطرد لا يحتوي على مواد خطرة.

وشهدت تلك المنطقة هجوما إرهابيا العام الماضي، عندما قتل خالد مسعود خمسة أشخاص دهسا قبل أن يطعن شرطيا ويقتله أمام مبنى البرلمان.

ويشتبه ايضا في أن رجلا صدم بسيارته الحواجز الأمنية أمام البرلمان في اغسطس الماضي، كان يحاول شن هجوم.