يقتل شقيقته بـ 80 طعنة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، محاكمة شاب "عربي الجنسية"، تتهمه النيابة العامة، بقتل شقيقته عمداً، بواسطة سكين، بعد أن وجه إليها 80 طعنة أودت بحياتها.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهم بتسليم نفسه وإبلاغ الشرطة بأنه ارتكب جريمة قتل أسفرت عن وفاة شقيقته، وذلك على إثر خلاف نشأ بينهما في مسكنها الذي كانا يقيمان فيه معا، برفقة طفلها الذي ترعاه بعد طلاقها من زوجها، موضحاً بأنه سدد لها 80 طعنه، ثم قام بتهشيم رأسها بأسطوانة الغاز.

وأوضح دفاع المتهم خلال الجلسة، أنه تلقى اتصالاً من والدة المتهم والمجني عليها من خارج الدولة، تطالب فيه بمنحها آجلاً، لحين احضار إعلام وراثة شرعي، وذلك لحصر ورثة المجني عليها، وكذلك إبداء رأيهم في العفو عن المتهم أو طلب القصاص، كما طلب الدفاع نسخة من تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم.

فيما أكد المتهم لهيئة المحكمة خلال الجلسة عدم وجود أي اتصال بينه وبين عائلته في بلده الام، طالباً إتاحة الفرصة له للجلوس مع محاميه.