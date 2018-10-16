توقيف 6 مصريين .. بسبب خرافة فرعونية

المصدر: وكالات

أدى هوس مصريين بما يعرف بـ"الزئبق الأحمر"، إلى توقيف 6 أشخاص.

ووفق بوابة صحيفة "أخبار اليوم" اتهمت الشرطة هؤلاء الأشخاص بمحاولة بيع أنبوبة صغيرة من تلك المادة التي يعتقد البعض أنها أحد أسرار الفراعنة، بنحو 25 مليون جنيه (1.4 مليون دولار).

وهذا الرقم بوابة للثراء الواسع والفاحش لدى أحلام المصريين.

وأوضحت المصادر أن ضباط أحد أقسام شرقي القاهرة، قبضوا عليهم عقب محاولة عرض هذه الأنبوبة الذي يعتقدون أن به مادة تشبه الزئبق الأحمر، أمام أحد مساجد شرقي القاهرة.

وقالت إنه تم عرض المتهمين على النيابة التي تولت التحقيق، دون تفاصيل أكثر.

ولسنوات انتشرت خرافة حول مادة الزئبق الأحمر (الفرعوني) وقدرتها على تسخير الجان لاستخراج الكنوز، رغم نفي آثاريين علاقة المادة بالفراعنة فضلا عن خرافتها.