انتهاء عملية خطف رهينة في محطة قطارات ألمانية

المصدر: د ب ا

أعلنت الشرطة الألمانية انتهاء عملية خطف رهينة في محطة قطارات مدينة كولونيا الاثنين خلال هجوم اصيب خلاله الخاطف بجروح بالغة، من دون الكشف عن الأسباب التي دفعته الى احتجازها.

وكتبت الشرطة المحلية في تغريدة على تويتر ان "محتجز الرهائن أصبح في قبضتنا (...) لقد أصيب بجروح بالغة خلال العملية ويحاول جهاز الإسعاف انقاذه".

كما أشارت الى أنه أصاب شابة بجروح طفيفة وتمت معالجتها.

وكان متحدث باسم الشرطة ذكر لقناة "ان تي في" الاخبارية نقلا عن شهود ان الرجل "اقتحم الصيدلية وأخذ المرأة رهينة".

وقال المتحدث "لقد تم إغلاق المحطة أمام الركاب وتعطلت حركة القطارات" كإجراء احترازي.

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