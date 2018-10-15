سقوط مضيفة جوية من طائرة ركاب

المصدر: شينخوا

أصيبت مضيفة جوية بجروح خطيرة بعد سقوطها من طائرة ركاب، كانت تغلق بابها في مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي في مومباي بالهند، حسبما أفادت مصادر طيران اليوم .

وقالت المصادر "إن المضيفة الجوية هارشا لوبو، عمرها 53 عاما، سقطت فجأة عندما كانت تغلق باب طائرة لشركة (إير انديا) الوطنية، في رحلة متجهة إلى دلهي"، مضيفة "وقد نقلت إلى المستشفى وتعاني من إصابات بالغة."

وأضافت أن أمراً قد صدر للتحقيق في الحادث.

وفي يوم الجمعة، ارتطمت طائرة تابعة لنفس الشركة، بسور حدود في مطار بولاية تاميل نادو جنوبا، عندما كانت تعتزم الإقلاع، ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى.