مقتل 11 مهاجراً في تصادم حافلة وشاحنة باليونان

المصدر: وكالات

لقي أحد عشر مهاجراً حتفهم عندما اصطدمت حافلتهم من الأمام بشاحنة، وهي فى طريقها من تركيا إلى اليونان، بالقرب من ميناء كافالا اليوناني، بحسب ما ذكرته هيئة إذاعة "إى آر إيه" اليوم السبت.

وشملت قائمة الضحايا ثلاثة قصر، ولم يتضح على الفور سبب وقوع الحادث، وأفادت التقارير بإصابة سائق الشاحنة بإصابات طفيفة.

وتفيد التقارير اليونانية بإلقاء القبض على مهربين بصورة شبه يومية خلال قيامهم بتهريب المهاجرين من الحدود التركية، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى اليونان 12 ألف مهاجر عبر هذا الطريق البري، بحسب الأرقام الرسمية.

ومع ذلك، يواجه المهاجرون الذين يريدون الوصول إلى دول وسط وغرب أوروبا عبر اليونان، صعوبات بسبب إغلاق ما يسمى "طريق البلقان" أمامهم، فضلا عن تعزيز الإجراءات الحدودية.