حصيلة الإعصار مايكل ترتفع إلى 17 قتيلاً

المصدر: (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة الإعصار المدمّر مايكل إلى 17 قتيلاً على الأقل وسط مخاوف من العثور على مزيد من الضحايا فيما تواصل فرق الإغاثة عمليات البحث بين أنقاض بلدة تعرضت لأسوأ الأضرار في ولاية فلوريدا.

ووصف حاكم الولاية ريك سكوت حالة البلدة التي ضربها الاعصار المصنف من الفئة الرابعة الأربعاء "مكسيكو بيتش منكوبة".

وقال خلال تفقده البلدة البالغ عدد سكانها ألف نسمة والمطلة على خليج المكسيك "وكأن قنبلة انفجرت ... كأنها ساحة حرب".

واستعانت فرق الإغاثة بالكلاب المدربة في مكسيكو بيتش الجمعة للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض في المنطقة التي يتناثر فيها الركام.

وأفادت وسائل الإعلام الأميركية في وقت لاحق عن وفاة في البلدة بعد العثور على مسن بمفرده، بحسب رئيس البلدية. وعثر على جثته على بعد مئات الأمتار عن منزله.

وحذر رئيس الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث بروك لونغ من أنه يتوقع ارتفاع الحصيلة.

وقال "آمل ألا ترتفع الحصيلة بشكل دراماتيكي لكن لدي أسباب للاعتقاد بأننا لم نصل بعد إلى بعض المناطق التي تعرضت لأسوأ الأضرار".

واقتلعت الرياح التي بلغت سرعتها 250 كلم بالساعة عشرات المنازل والمتاجر والمطاعم في مكسيكو بيتش من أساساتها وأطاحت بها مئات الأمتار أو حولتها إلى أطلال.