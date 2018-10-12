في واقعة مأساوية.. وفاة لص أثناء سرقة محل



في واقعة مأساوية كشفتها كاميرات مراقبة في صالون حلاقة بمصر سقط لص سرق أموال المحل، متوفياً عند الباب.

وتلقى قسم شرطة البساتين جنوب القاهرة، الخميس، بلاغاً بوجود متوفى في محل حلاقة بمنطقة المعادي الجديدة دائرة القسم، وتبين أن المتوفى شخص يدعى "عزت. أ. ح"، 48 سنة، عاطل، مقيم بالمطرية وصدرت ضده أحكام قضائية بالسجن 13 عاما في قضايا شيكات بدون رصيد وفقا للعربية.

من جانبهم، قام رجال الأمن بفحص كاميرات المراقبة بالمحل، ليتبين أن اللص دخل عند العاشرة صباحًا مرتدياً زياً مشابهاً لزي عمال المحل حتى لا يثير شكوك المارة، وتمكن من الدخول بالضغط على الباب الزجاجي، ثم سرق خزينة بداخلها 15 ألف جنيه وبعض أدوات المحل ووضعهم داخل أكياس.

وكشفت الكاميرات أن اللص سقط متوفياً أثناء خروجه من المحل ووقعت بجواره حصيلة المسروقات.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.