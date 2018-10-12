وفاة الفنانة غنوة أخت المطربة أنغام فى حادث سير

المصدر: البيان الالكتروني

توفيت المطربة والممثلة غنوة محمد علي سليمان، منذ قليل، إثر إصابتها فى حادث سير، أمس الخميس، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس حتى فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها وفقا لليوم السابع.

يذكر أن "غنوة" هى ابنة الموسيقار والملحن محمد علي سليمان وأخت الفنانة أنغام، وظهرت فى بداية حياتها الفنية كمطربة ثم دخلت مجال التمثيل من بوابة "الأب الروحى" فى جزئه الثانى الذى يعرض حالياً على شاشة dmc.

مسلسل "الأب الروحى 2" بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندى ووفاء سالم، وإيهاب فهمى ومحمد عز وآخرون، ومن تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثانى محمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسنى وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وجمال عبد الناصر ومحمد التاجى وإيمان أبو طالب وآخرين، من تأليف هانى سرحان، وإخراج تامر حمزة.