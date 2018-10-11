بالفيديو.. سريلانكي يحرق 2.6 مليون طن بنزين بفانوس

المصدر: يونهاب

تسبب عامل سريلانكي يعمل في موقع إنشاء نفق في مدينة غويانغ الكورية الجنوبية، في اندلاع حريق في خزان البنزين، وذلك بإطلاقه فانوسا ورقيا في الجو سقوط على حشائش في موقع الخزانات.

وقام العامل السريلانكي، الذي عرف اختصارا بـ "أي"، 27 عاما في تمام الساعة العاشرة و32 دقيقة صباح الاحد الماضي بإطلاق فانوس ورقي هوائي بالقرب من موقع إنشاء النفق، ما أدى الى اندلاع الحريق في منشآت خزانات البترول.

وسقط الفانوس على بعد 300 مترا عن موقع عملية الإنشاء، وبدأ الدخان يتصاعد من الحشائش بالقرب من الخزان في غضون الساعة العاشرة و36 دقيقة، ومن ثم حدث انفجار بعد 18 دقيقة من اندلاع الحريق.

ولم تلاحظ مؤسسة أنابيب البترول وقوع الحريق لعدم وجود مجس للحريق خارج الخزان.

وكان من الممكن معرفة وقوع الحريق في بداية الامر عبر كاميرات المراقبة والدورية، غير إن القائمين عليها لم يراقبوها إطلاقا إلا بعد وقوع انفجار في الخزان.

يشار الى أن الفانوس الورقي الهوائي (بقطر 40 سنتمترا وارتفاعه 60 سنتمترا) طار الى موقع عملية الإنشاء من مدرسة قريبة من الموقع بعد ان استخدم في فعالية المدرسة في اليوم الذي سبقه، فقام السريلانكي بتطييره بعد إيقاده بالوقود المتبقي بداخله.

وقامت الشرطة باعتقال "اي" لتسببه في الحريق بالخطأ، وكشفت النقاب عن لقطات الفيديو الذي يحتوي على سقوط الفانوس وصورة "أي" وهو يجري وراء الفانوس، وقالت إنها ستواصل التحقيق للتأكد من علاقة مباشرة بين الفانوس والحريق في الخزان.

يشار الى ان الحريق الذي اندلع في أحد خزانات البترول في غويانغ، أدى الى احتراق 2.6 مليون طن من البنزين، بعد 17 ساعة من الاحتراق.