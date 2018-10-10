مسؤولو فلوريدا: الإعصار "مايكل" الأعنف منذ 100 عام

المصدر: (د ب ا)

حذر مسؤولون بولاية فلوريدا الأميركية اليوم الأربعاء من أن الإعصار "مايكل" الذي ازدادت قوته ليصبح عاصفة من الفئة الرابعة، وهو يدور الآن فوق خليج المكسيك، قد يكون أعنف إعصار يضرب الولاية خلال 100 عام.

وأعلن حاكم فلوريدا ريك سكوت والمركز الوطني الأميركي للأعاصير أنه قد ينتج عن الرياح المصاحبة للاإعصار والأمطار الناجمة عنه وارتفاع مستوى الماء لأكثر من ثلاثة أمتار، ظروف تهدد الحياة.

وقال بروك لونج، رئيس الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ: "للأسف، الإعصار مايكل من أعنف الأعاصير. ليست ولاية فلوريدا فقط في حاجة إلى الاستعداد تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي لعدة أسابيع مع استمرار هذا الإعصار، بل ولاية جورجيا أيضا."

واشتدت قوة الإعصار مايكل خلال الليلة الماضية وكان من المتوقع أن يصل إلى اليابسة بعد ظهر اليوم، قرب مدينة بنما، غربي فلوريدا.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة شمال غربي فلوريدا اليوم، تصحبه رياح قوية، كما يتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من ساحل جورجيا وجنوب شرق ولاية ألاباما.

وأرسل سكوت 2500 من عناصر الحرس الوطني، كما يقف قرابة 1000 من عمال المرافق على أهبة الاستعداد لإصلاح أي عطل في خطوط التيار الكهربي.