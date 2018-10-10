غرق 9 أشخاص بعد انقلاب قارب في بحر إيجة

المصدر: (د ب أ)

أفاد تقرير إخباري بأن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في بحر إيجة جراء غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين في محاولة للعبور من تركيا إلى اليونان.

وذكرت شبكة سي إن إن تورك أن القارب، الذي كان يقل 35 شخصاً، انقلب قبالة ساحل مدينة إزمير غربي تركيا.

وجرى إنقاذ سيدة، ومازالت قوات خفر السواحل تبحث عن ناجين آخرين. تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعد الطريق الرئيسي للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، وخاصة منذ عام 2011 عندما اندلعت الأزمة السورية.

وكان تقرير إخباري أفاد مؤخرا بأن عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر تركيا شهد ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان اتفق مع تركيا عام 2016 على تشديد أنقرة للرقابة على حدود البلاد، على أن تحصل في المقابل على ثلاثة مليارات يورو من الاتحاد لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم على أراضيها.