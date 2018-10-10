أمطار مدمرة تقتل 9 أشخاص في جزيرة مايوركا

المصدر: د ب ا

أودت العواصف القوية بحياة تسعة أشخاص، وخلفت الكثير من الأضرار بجزيرة مايوركا الإسبانية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية اليوم الأربعاء.

وذكرت قوات الحرس المدني أنه كان من بين القتلى الذين سقطوا عندما هطلت أمطار موسمية مدمرة على الجزيرة أمس الثلاثاء شخصان من بريطانيا.

وقد أعلن رسميا أن هناك ستة أشخاص في عداد المفقودين.

وأصبح من الصعب المرور على عدة طرق، كما تضررت الكهرباء وإمدادات المياه، خاصة في الجزء الشرقي من الجزيرة.

واتسم الوضع بالسوء بصورة خاصة بالنسبة لـ 800 مواطن في بلدية سان لورينثو دي كارديسار، على بعد 60 كيلومترا من العاصمة بالما.

وأظهرت الصور المنازل مغمورة بالمياه، والسيارات وقد جرفتها المياه بعدما تحولت الطرق لأنهار.

أمطار مدمرة تقتل 9 أشخاص في جزيرة مايوركاhttps://t.co/YUj5cex67I#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LA5BsgtTdS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٠ أكتوبر ٢٠١٨

وقد لقى البريطانيان حتفهما عندما علقت سيارة أجرة كانا يستقلانها في الفيضانات العارمة والمفاجئة في الجزء الشرقي من الجزيرة. وتردد أن سائق السيارة مازال مفقودا.

وجرى نشر 320 من رجال الإنقاذ لمساعدة المناطق المتضررة، بينهم 120 فراد بالجيش الإسباني. وتردد أن المئات من السكان يقيمون في أماكن إيواء.