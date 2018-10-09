32 إصابة بليغة في انهيار مبنى بالبحرين

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن سقوط مبنى قديم بمنطقة السليمانية في المنامة مساء اليوم.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر إن الدفاع المدني باشر بلاغاً بانهيار مبنى قديم في منطقة السلمانية وأنها دفعت بما يزيد عن 11 آلية للدفاع المدني و15 دورية أمنية و60 ضابطاً وفرداً و19 سيارة إسعاف، لانقاذ المصابين إثر انهيار المبنى السكني المكون من طابقين في منطقة السلمانية ونقل المصابون للمستشفى حيث تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وبليغة.

من جانبها قالت وزارة الصحة البحرينية عبر تويتر إنها تلقت بلاغاً من إدارة الدفاع المدني، يفيد بسقوط مبنى ووقوع إصابات، وعلى الفور تم إرسال سيارات الإسعاف والطواقم الطبية المختصة بالكوارث والإصابات، والتي باشرت على الفور عملها وقامت بنقل عدد 32 حالة لطوارئ مجمع السلمانية الطبي.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن جميع المصابين الـ 32 يتلقون العلاج اللازم، ووصفت حالاتهم بالحرجة والبليغة، من كسور وحروق.

وأفادت وزارة الصحة بأنها فور وصول المصابين تم تفعيل خطة الطوارئ وتقديم العلاج من خلال فرق الحوادث والإصابات البليغة، بالتنسيق مع مستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي.

ورجحت مصادر لصحيفة الأيام البحرينية أن يكون سبب انهيار المبنى يعود لانفجار اسطوانة غاز بإحدى غرف المبنى.