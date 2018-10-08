انتشال جثة مهاجر والبحث عن مفقودين جنوب تونس

المصدر: تونس - د.ب.أ

انتشل الحرس البحري التونسي جثة مهاجر، أمس، فيما يجري البحث عن مفقودين، إثر غرق مركب للهجرة غير الشرعية قرب السواحل الجنوبية للبلاد.

واستقبل المستشفى الجهوي بمدينة جرجيس جثة الغريق صباح الأحد وهو من مدينة بن قردان، وفق ما ذكرت قناة نسمة الخاصة، بينما تقوم وحدات الحرس البحري بعمليات تمشيط للبحث عن مفقودين آخرين.

وذكرت القناة، أن الرحلة غير الشرعية كانت قد انطلقت من سواحل جرجيس ليل أول من أمس السبت باتجاه أقرب نقطة من السواحل الإيطالية، قبل أن يتعرض المركب إلى الغرق بسبب سوء أحوال الطقس. وتمكن الحرس البحري من إنقاذ خمسة مهاجرين كانوا على المركب ويجري البحث عن خمسة آخرين مفقودين.

وشهدت السواحل التونسية حوادث مأساوية هذا العام بسبب الهجرة البحرية نحو السواحل الإيطالية، أبرزها في يونيو الماضي، عندما غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين من عدة جنسيات، كان يقل نحو 180 شخصاً توفى منهم 84 شخصاً.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية حينها، انتشال جثث 46 مهاجرا وإنقاذ َ 68 آخرين، قبالة ساحل البحر المتوسط. وقالت الوزارة في بيان، إن مركبا لمهاجرين غير شرعيين كان على وشك الغرق ليل السبت قبالة سواحل محافظة صفاقس. وقال البيان إن الضحايا بينهم تونسيون وأجانب.