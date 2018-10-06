السعودية: عصابة الصرافات الآلية في قبضة الشرطة

المصدر: البيان الالكتروني

ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة تشكيلاً عصابياً تورط بسرقة أموال من 15 جهاز صراف آلي بالمدينة المنورة وجدة وتبوك.

وكشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة المدينة المنورة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي تباشرها الجهات الأمنية، ونتائج التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن المتورطين بارتكابها أسفرت بتوفيق الله عن القبض على ثلاثة متهمين، سعوديين اثنين، ومقيم من الجنسية الباكستانية جمعيهم بالعقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم في سرقة أموال من أجهزة صرف آلي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجناة أقروا بالسرقة من 15 جهاز صراف آلي في المدينة المنورة وجدة وتبوك وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة وفقاً لما أوردته الصحف السعودية.