قتيل و 3 إصابات في انفجار بمستودع وقود في القاهرة

المصدر: القاهرة - وكالات

لقي مهندس مصري مصرعه، وأصيب 3 آخرون إثر انفجار مستودع خزانات ضخ المواد البترولية بشركة «توتال» للبترول، في منطقة شبرا شمال العاصمة القاهرة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً بحدوث انفجار بمستودع خزانات لضخ المواد البترولية بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، أسفر عن مصرع مهندس وإصابة 3 عمال تم نقلهم لمستشفيات كليوباترا والزيتون بالقاهرة، وتم السيطرة على الحريق وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المتوفى يدعى المهندس كريم متولي (36 سنة)، والمصابين هم عادل أحمد عقل (37 سنة)، مصاب بنزيف في المخ، وإبراهيم سعيد أحمد، ومصطفى عبد الحفيظ، أصيبا بكسر في الفقرات القطنية، ونقلوا جميعاً لمستشفى كليوباترا والزيتون بالقاهرة.