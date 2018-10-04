وفاة 100 شخص من آكلي اليرقات جراء مرض غامض

المصدر: د ب ا

ذكرت السلطات الكونغولية، اليوم الخميس، أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم بسبب مرض غامض جنوب غربي البلاد، مضيفا أن من بين الضحايا أشخاص كانوا يبحثون عن اليرقات لأكلها.

وقال جوتييه كيبانجو، وزير الصحة في مقاطعة كوانجو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "شهدنا موجة من الوفيات بين أشخاص من نفس الفئة، وخلال ثلاثة أسابيع سجلنا أكثر من 100 حالة وفاة".

وأضاف أن الأعراض تشمل الحمى والصداع والقيء والإسهال، موضحا أن كل الأشخاص الذين لقوا حتفهم كانوا فيما يبدو من الأشخاص الذين يبحثون عن اليرقات الصالحة للأكل في الأدغال.

وذكر أنه تم إرسال عينات إلى مختبرات في العاصمة كينشاسا لتحليلها.

وقال كيبانجو إنه، من ناحية أخرى، تأثر أكثر من 200 شخص في المنطقة نفسها بمرض كونزو في الأشهر الثلاثة الماضية.

وكونزو هو مرض عصبي، لا يوجد سوى في أجزاء من إفريقيا، ويسبب شللا في الساقين ولا يمكن علاجه.

ويربط كثيرون تفشيه المفاجئ بالسحر، لكن يعتقد أنه يظهر من مركب في الكسافا، وهو غذاء رئيسي.