إعصار قوي جديد يهدد جزر جنوب اليابان

المصدر: وام

تستعد جزر جنوب اليابان لإعصار قوي جديد مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة خطرة قد تتسبب في انهيارات أرضية وأمواج عالية بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي دعت السكان المحليين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية فمن المتوقع أن يقترب الإعصار "كونج راي" من أوكيناوا والجزر المجاورة لها خلال الليل فيما ألغت السلطات اليابانية أكثر من 200 رحلة جوية بحلول صباح اليوم.

يذكر ان الإعصار المرتقب هو الـ25 هذا الموسم وكان على بعد حوالي 260 كيلومترا من الشرق إلى الجنوب الشرقي من جزيرة مياكو حتى صباح اليوم، واتجه شمالا إلى الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترا في الساعة مع سرعة قصوى للرياح بلغت 144 كيلومترا في الساعة، وزوابع بسرعة 198 كيلومترا في الساعة حسب الهيئة.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من شبه الجزيرة الكورية يوم السبت ويضرب اليابان الأحد .

وكان الإعصار "ترامي" قد ضرب أوكيناوا والبر الرئيسي لليابان برياح مدمرة وأمطار غزيرة مطلع الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة حوالي 200 آخرين.