السجن لمحامٍ سرق 20 كلغم ذهباً من شقة مسنة

المصدر: د ب ا

أصدرت محكمة نمساوية حكما بحق محام سابق في فيينا بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام اليوم الأربعاء، بعد إدانته بسرقة 20 كيلوغراما من الذهب من شقة امرأة مسنة.

واعترف الرجل (42 عاما) بدوره في سرقة الذهب الذي تبلغ قيمته نحو 700 ألف يورو (808 آلاف دولار).

ووفقاً لممثل الادعاء، فإن الرجل تعرّف على ضحيته (78 عاما) أثناء قضاء ليلة في الأوبرا. وبينما تحدث الاثنان عن حبهما للموسيقى الكلاسيكية، أخبرت المرأة الرجل عن سبائك الذهب التي تمتلكها في المنزل.

وأخبر المحامي صديقه - وهو مواطن روماني - عن الكنز وساعده على التخطيط لسرقة الذهب من خلال التقاط صور لنظام الإنذار الخاص بالشقة.

وعندما فشل الرجل الروماني ومساعدوه في العثور على الذهب، دفع المحامي المرأة لتكشف له أنها تحتفظ بسبائك الذهب في حجرة سرية في خزانة في غرفة معيشتها.

وبفضل هذه المعلومة، نجح اللصوص في محاولة ثانية لسرقة الذهب في أكتوبر من العام الماضي، إلا أنه لم يتم العثور على الذهب ولا اللصوص بعد ذلك.

ورغم أن المحامي السابق لم يشرح دوافعه، إلا أنه أظهر الندم ووعد ببيع جميع ممتلكاته من أجل تعويض ضحيته.

وقال للمحكمة "لقد دمرت حياتي. لقد جلبت العار على مهنتي السابقة".