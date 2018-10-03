يساعد زوجته على الانتحار للفوز بمليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

أدانت محكمة في أستراليا رجلا بتهمة تشجيع زوجته على الانتحار، وذلك بعد اكتشاف أنه المستفيد الوحيد من عقد تأمين على حياتها ، وفقا لما ذكره موقع " بي بي سي " العربي .

وبحسب " بي بي سي " فإن الزوجة جينيفر مورانت، التي ماتت وعمرها 56 عاما، كانت تعاني من آلام مزمنة، لكنها لم تكن مصابة بمرض قاتل.

وتوصلت هيئة المحلفين في المحكمة إلى أن الزوج غراهام مورانت (69 عاما) ساعدها على الانتحار، وهو ما نفاه المتهم.

لكن الادعاء أكد أن الزوج هو المستفيد الوحيد من عقد تأمين يخص زوجته، قيمته مليون دولار أميركي.

وفيما دفع مورانت بالبراءة، قائلا إنه لم يكن يعلم بأمر بوليصة التأمين ، قال القاضي بيتر ديفيز إن الزوجة ما كانت لتقدم على إنهاء حياتها لولا نصائح زوجها.

يذكر أنه عثر على الزوجة ميتة في سيارتها إلى جانب مولد كهربائي في 30 نوفمبر 2014، وبجانبها رسالة تقول "ارجو عدم إنعاشي".

وبحسب " بي بي سي " فقد علمت المحكمة أن غورات، التي كانت تعاني من آلام في الظهر ونوبات اكتئاب، أخبرت صديقة لها أنها ستقوم بإنهاء حياتها وأن زوجها سيساعدها في ذلك.