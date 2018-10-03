ثوران بركان جبل سوبوتان بجزيرة سولاويسي الإندوينسية

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن المصائب في أندونيسيا لا تأتى فرادى ، فبعد أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وموجات تسونامي التي صاحبته والتي أدوت بحياة أكثر من 1234 شخصا ، هاهو بركان جبل جبل سوبوتان يثور ، حسبما ذكرت وكالة " دب أ " الإخبارية .

ونقلت الوكالة عن هيئة إدارة الكوارث في إندونيسيا قولها إن بركان جبل سوبوتان في جزيرة سولاويسي ثار اليوم الأربعاء وقذف رمادا بارتفاع 4 كيلومترات.

وذكر المتحدث باسم الهيئة سوتوبو نوجروهو إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات وإن الرماد لا يشكل تهديدا لحركة الطيران.

ويأتي ثوران البركان بعد أيام من زلزال مدمر وأمواج مد عاتية (تسونامي) أسفرا عن مقتل مئات الأشخاص، فضلا عن دمار واسع.