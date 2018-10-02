مقتل 42 إيرانيا بخمور فاسدة

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي حوالي 42 شخصا مصرعهم بعد تناول خمور فاسدة في إيران، وفقا لما ذكره موقع " بي بي سي " العربي .

ونقل الموقع عن إيراج هاريرشي، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية ،قوله إن 16 شخصا أصيبوا بالعمى و170 آخرين خضعوا لغسل الكُلى بعد تناول الشراب الملوث.

ونُقل حوالي 460 شخصا إلى مستشفيات في خمس محافظات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية جراء تناول الكحوليات الملوثة، ومن بينهم شابة تبلغ من العمر 19 سنة.

وألقت الشرطة في محافظة بندر عباس جنوبي إيران القبض على زوجين بتهمة تصنيع الكحول في منزلهما.

وقالت رانا رهيمبور، وهي من الخدمة الفارسية لـ " بي بي سي " ، إن وقوع وفيات جراء تناول مشروبات كحولية فاسدة لا يمثل شيئا غير مألوف في إيران ، غير أن ما يثير الدهشة في الأمر هو انتشار المشكلة بين عدد كبير من الناس في عدة محافظات في نفس التوقيت.

إلى ذلك قال خبراء لـ " بي بي سي " إن التبعات الاقتصادية لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران قد يكون مرتبطا بهذه القضية ، فعندما هبطت العملة المحلية في إيران مقابل الدولار الأميركي، بدأ الناس يتحولون إلى المشروبات الكحولية الرخيصة المصنوعة في المنازل.

ويقول مسؤولو مكافحة المخدرات في إيران إن حوالي 80 مليون لتر من المشروبات الكحولية بقيمة 730 مليون دولار تُهرب إلى البلاد سنويا.