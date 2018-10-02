شاب يقيد فتاة ويتجول بها في الشارع بطريقة وحشية

المصدر: البيان الالكتروني

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لفتاة مقيدة محمولة على دراجة نارية بثلاث عجلات "تروسيكل" ، في مدينة بورسعيد شمال مصر، ويتجمع حولها عدد من المارة الذين عجزوا عن تخليصها من قيدها .

توصلت مديرية أمن محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء هشام خطاب، اليوم الأحد، لتفاصيل الواقعة، إذ استدعت مباحث قسم شرطة المناخ، برئاسة الرائد محمد شاتيلا، الشاب صاحب التروسيكل، الذي أفاد أن الفتاة تعاني من مرض نفسي، وتلقي الحجارة على المارة بالشارع، فأمسك بها وحاول تسليمها لقسم الشرطة لكن عددًا من المارة بالشارع رفضوا ذلك، وفكوا رباطها وتركوها تذهب وفقا لعدد من الصحف المصرية.

وأكد المحامي أحمد عبد السلام، أحد شهود العيان الذي صور الواقعة في بور سعيد، أن الجاني هو صاحب أحد المطاعم في المنطقة.

وقال المحامي، أنه تبنى الترافع عن الفتاة المعتدى عليها مجاناً، موضحا أنه تم القبض على المتهم، لعرضه على النيابة، وكشفت التحقيقات أن الفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، وقد هجرت منزلها هربا من بطش والدها وقدمت إلى محافظة بورسعيد.

وأكد أن الجاني اتهم الفتاة بأنها ألقت عليه زجاجة كادت أن تتسبب في إصابته وهو الأمر الذي دفعه إلى تقييدها أعلى دراجة نارية "تروسيكل"، ومن ثم انهال عليها ضرباً مستخدماً عصا خشبية، قبل أن يقوم بإنزالها من على الدراجة ويحاول أن يضرب رأسها بأحد أعمدة الإنارة.

وأيد عدد من شهود الواقعة أقوال السائق، وتحرر المحضر رقم 4524، جنح المناخ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.