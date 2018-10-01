ثلاثة قتلى بانفجار سيارة في الولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

قتل ثلاثة رجال في انفجار سيارة في ألينتاون ببنسلفانيا شرق الولايات المتحدة، كما ذكرت السلطات التي تتحدث عن عمل إجرامي.

وأكد الطبيب الشرعي سكوت غريم ان عمليات تشريح ثلاث جثث، غير محددة الهوية في هذه المرحلة، ستحصل الاثنين.

وقد وقع الانفجار مساء السبت. وقال الشاهد انتوني سيلي لشبكة "دبليو جي آي أل تي في" إن "النار شبت بالسيارة بينما كانت لا تزال تسير".

وإذا لم تقدم السلطات تفسيرا حول اسباب هذا الانفجار الذي تصفه بأنه اجرامي، فانها تعتبر "بدرجة عالية من اليقين ان المنفذ قتل على الأرجح" في الانفجار، كما قال جيم مارتن، مدعي مقاطعة ليهاي في شمال فيلادلفيا.

وتهتم الوكالة الفدرالية التي تقوم بمراقبة الأسلحة والتبغ والمتفجرات، بمتابعة التحقيق.