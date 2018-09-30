خلل يكشف أرقام هواتف عدد من الوزراء البريطانيين

المصدر: أ ف ب

أدّى خلل في أمن أحد التطبيقات الهاتفية العائدة لحزب المحافظين البريطاني السبت إلى الكشف لفترة قصيرة عن البيانات الشخصية لوزراء ونواب محافظين بينهم رقم الهاتف المحمول لوزير الخارجية السابق بوريس جونسون.

وأكد متحدث باسم حزب المحافظين أن المشكلة تم "حلها" وأن التطبيق يعمل الآن "بكل أمان".

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنّ العديد من الوزراء وبينهم شخصيات من الصف الأول، تلقوا مكالمات من أشخاص عشية افتتاح المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الأحد في برمنغهام (وسط إنجلترا).

وكانت دون فوستر وهي صحافية تعمل في صحيفة "ذي غارديان" من أوائل الذين كشفوا الخلل، وقد كتبت على تويتر أنه يكفي للحصول على البيانات الشخصية لأي عضو في الحزب، الاتصال عبر البريد الإلكتروني الذي استخدمه عند التسجيل للمشاركة في المؤتمر، ولا حاجة لأي كلمة مرور.

وأوضحت أن التطبيق "سمح لي بالدخول بصفتي بوريس جونسون وأعطاني كل التفاصيل التي استخدمت لتسجيله".

واستبدلت بصورة وزير البيئة مايكل غوف، صورة قطب الإعلام روبرت موردوك الذي كان يعمل في مؤسساته من قبل.

وقالت الوكالة إن التطبيق من تصميم الشركة الأسترالية "كراود كومز".

وأعلنت السلطات البريطانية المكلفة حماية البيانات الشخصية أنها فتحت تحقيقا في الحادثة.

وكان المؤتمر السابق للمحافظين في 2017، شهد خلال خطاب ماي في نهايته سلسلة من العثرات، من نوبات سعال إلى ظهور ممثل كوميدي قدم لها استمارة للتسريح وحتى سقوط أحرف من شعار الحزب خلفها.