مقتل مسؤول شرطة فرنسي طعناً

المصدر: د ب ا

ذكرت القناة الثالثة بالتلفزيون الفرنسي وتقارير إعلامية محلية اليوم الخميس أن المسؤول عن الشرطة في بلدة بجنوب فرنسا تعرض للطعن حتى الموت أمام مقر البلدية في روديز.

وقالت القناة الثالثة الفرنسية اليوم إن المسؤول تعرض لثلاث إصابات، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أن سلطات البلدة أعلنت بعد عدة ساعات وفاته متأثرا بجراحه.

وأشار تقرير القناة الفرنسية إلى نجاح قوات الشرطة الوطنية في إلقاء القبض على المهاجم المشتبه فيه، وهو رجل يبلغ من العمر نحو أربعين عاما.

ونقلت القناة عن مصادر لم تكشف عن أسمائها قولها إنه كانت قد تمت مصادرة كلب الضحية قبل نحو اسبوع.

وكتب وزير الداخلية جيرارد كولومب في تغريدة على تويتر معربا عن "أسفه لسكان بلدة روديز، بعد هذا الهجوم الخسيس الذي استهدف مسؤولا بقوة شرطتهم المحلية".