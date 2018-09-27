تقتل رضيعها .. لارتباطها بموعد مهم

المصدر: د ب ا

قضت محكمة ألمانية اليوم الخميس على أم شابة بالسجن لمدة ستة أعوام بتهمة قتل طفلها الرضيع بمجموعة من العقاقير الدوائية المميتة.

وأدانت المحكمة المحلية في مدينة مونستر غربي ألمانيا الأم /19 عاما/ لإعطائها رضيعها البالغ من العمر ثلاثة أشهر مجموعة من العقاقير المميتة.

وأوضحت المحكمة أنه تم العثور في دم الطفل على جرعة زائدة من العقاقير المنومة وكذلك بقايا مضادات اكتئاب ومثبطات سعال.

يذكر أن الرضيع دخل في النوم بعد إعطائه الأدوية ولم يستيقظ مرة أخرى.

وأعرب القضاة في حكمهم الصادر اليوم الخميس عن قناعتهم بأن المدعى عليها تقبلت وفاة طفلها الرضيع في الواقعة التي شهدتها بلدة فادرسلوه بمدينة مونستر بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا.

وأوضح القضاة أنها أرادت أن تُبقي طفلها هادئا لأنها أرادت الذهاب إلى صديقها.

وقال القاضي ميشائل باير لدى إعلان الحكم: "موعدها مع صديقها الجديد كان أهم بالنسبة لها من حياة طفلها".

وكان تشريح الجثة قد أسفر عن أن مجموعة الأدوية التي تم إعطاؤها للطفل كان يمكن أن تعرض حياة البالغين أنفسهم للخطر، وأن جرعة العقار المنوم وحدها كانت أكثر 20 مرة من الجرعة الطبيعية للبالغين.

ونفت المتهمة نفسها دائما نية القتل، وقال دفاعها في القضية: "لم تقصد قتل طفلها".

يذكر أن محامي المتهمة دعا للحكم بالبراءة أو للإدانة بالقتل بسبب الإهمال. ولكن قضاة المحكمة رأوا القضية بشكل مختلف، وجاء حكمهم بالإدانة بالقتل.