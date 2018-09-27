حريق هائل في أحد البنوك الكويتية

شب حريق هائل بمبنى أحد البنوك الكويتية الكبيرة، وسارعت سيارات الإطفاء وقوات الدفاع المدني إلى مكان الحريق في محاولة للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة.
حريق هائل في أحد البنوك الكويتيةhttps://t.co/ODvjH8qU5O#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/99BpsvIaK1— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 27, 2018
ونشر البنك عبر حسابه الرسمي في تويتر تغريدة قال فيها، "نحيطكم علمًا بأن مبنى بنك الكويت الوطني قيد الإنشاء قد تعرض لاندلاع حريق جزئي في أحد المرافق وقد تمت السيطرة على الحريق بنسبة 90% من قبل الإدارة العامة للإطفاء، وتم إخلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع بوقت قياسي دون حدوث أي إصابات.