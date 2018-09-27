حريق هائل في أحد البنوك الكويتية

المصدر: البيان الإلكتروني

شب حريق هائل بمبنى أحد البنوك الكويتية الكبيرة، وسارعت سيارات الإطفاء وقوات الدفاع المدني إلى مكان الحريق في محاولة للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة.

ونشر البنك عبر حسابه الرسمي في تويتر تغريدة قال فيها، "نحيطكم علمًا بأن مبنى بنك الكويت الوطني قيد الإنشاء قد تعرض لاندلاع حريق جزئي في أحد المرافق وقد تمت السيطرة على الحريق بنسبة 90% من قبل الإدارة العامة للإطفاء، وتم إخلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع بوقت قياسي دون حدوث أي إصابات.