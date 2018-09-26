الحكم بالسجن مدى الحياة بحق "مخترع الغواصة" الدنماركي

المصدر: د ب ا

أيدت محكمة الاستئناف في الدنمارك اليوم الأربعاء حكم السجن مدى الحياة بحق مخترع الغواصة بيتر مادسن لإدانته بقتل الصحفية السويدية كيم وول في غواصته في أغسطس 2017. ورفضت المحكمة طلب مادسن بتحديد فترة السجن.

وقالت المحامية بيتينا هالد انجمارك إن قرار المحكمة أصابها هي ومادسن " بالصدمة". وقد استمعت هيئة محلفين مؤلفة من خمسة قضاة لطلب الطعن الذي قدمه مادسن على الحكم الصادر بحقه.

وكان مادسن/ 47 عاما/ نفى قتل الصحفية، ولكنه اعترف بتقطيع جسدها وإلقائها في مياه البحر في أغسطس 2017. وقال لمحكمة أقل درجة إن وول توفيت جراء إصابتها بالاختناق على متن الغواصة.