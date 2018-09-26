بالفيديو.. لحظة اغتيال الناشطة العراقية سعاد العلي في البصرة

المصدر: البيان الالكتروني

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لاغتيال ناشطة حقوق الإنسان العراقية سعاد العلي.

وكانت الناشطة قد قتلت بنيران مسلحين مجهولين بمنطقة العباسية وسط مدينة البصرة جنوبي العراق، الثلاثاء.

وأفادت تقارير الشرطة المحلية أن مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم، عصر اليوم، في منطقة الجزائر وسط محافظة البصرة، على الناشطة المدنية سعاد العلي، ما أسفر عن مقتلها في الحال، وإصابة زوجها الذي كانت برفقتها، بطلق ناري في كتفه.

وأضافت أن المسلحين لاذوا بعد ذلك بالفرار الى جهة مجهول.

وجاءت عملية الاغتيال بعد فترة من نشر صور تجمع العلي بالقنصل الأميركي في البصرة، وهي أم لأربع بنات.

يذكر، أن سعاد العلي كانت عضوا في منظمة "الود" لحقوق الإنسان. وتم اغتيالها عند خروجها من مطعم وركوبها لسيارتها في وضح النهار.