بالفيديو.. فيضانات تجتاح نابل التونسية

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت عدة مناطق من ولاية نابل شمال شرق تونس هطول كميات كبيرة جدا من الأمطار تسببت في فيضانات عارمة خلفت خسائر مادية جسيمة.

ودعت والية نابل سلوى الخياري المواطنين، وخاصة أصحاب السيارات الخفيفة، إلى توخي الحذر وملازمة منازلهم، مشددة على أن الوضع يتطلب مزيدا من الحذر واليقظة، خاصة بعد فيضان عدد من الأودية بعد ارتفاع منسوب المياه.

من جهته، وصف رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد في تصريح نقلته "روسيا اليوم" عن إذاعة "راديو ماد"، الوضع بالخطر في ظل هطول أمطار طوفانية وتسرب المياه للمنازل، مشيراً إلى أن مصالح الحماية المدينة وديوان التطهير لم يتدخلا بالشكل والسرعة المطلوبين.

وشهدت المحافظة منذ صباح السبت تساقط كميات كبيرة من الأمطار بلغت 180 ملم في منطقة منزل بوزلفة و156 في سليمان.

ونشر المواطنون مئات الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت الكارثة الطبيعية التي حلت بالمنطقة.