مقتل 4 أطفال في حادث قطار بهولندا

المصدر: (د ب أ)

أعلنت الشرطة في هولندا أن أربعة أطفال لقوا حتفهم جنوب شرقي البلاد اليوم الخميس عندما اصطدم قطار بدراجة لنقل الأطفال.

وأصيب طفل آخر وشخص بالغ بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع عند مزلقان بمدينة أوس الساعة 0830 صباحا تقريبا (0630 بتوقيت جرينتش).

وتستخدم الدراجات من نوع الدراجة الإلكترونية التي صدمها القطار عادة لنقل الأطفال من قبل مقدمي الرعاية للأطفال ومراكز الرعاية خلال فترة النهار.

وقال شهود عيان للاذاعة الهولندية إن الضحايا أطفال مدارس، وأضافوا أن مكابح الدراجة تعطلت، حيث صرخت قائدتها أنها لا تستطيع السيطرة عليها.

وأعرب رئيس الوزراء مارك روت عن صدمته إزاء الحادث، .

وأعربت الملكة ماكسيما عن تعازيها للأسر التي "فقدت أطفالها في الحادث الأليم في أوس."