أسماك القرش تهاجم السياح في الحاجز المرجاني العظيم

ذكرت السلطات في أستراليا أن فتاة تبلغ من العمر 12 عاما تعرضت اليوم الخميس لعضة من سمكة قرش بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، في نفس المنطقة التي سبق وتعرضت فيها سائحة لهجوم مماثل قبل أقل من 24 ساعة.

#RACQ #CQRescue to arrive at Mackay Base Hospital at 3.40pm with a 12 year old girl with a leg injury after a shark bite at Cid Harbour in the Whitsundays. pic.twitter.com/6iqyHkhHB5 — RACQ CQ Rescue (@cq_rescue) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

وأصيبت الفتاة بجرح في الساق بعد أن عضتها سمكة قرش في "سيد هاربور" بمنطقة جزر "وايت سانداي"،وفقا لما ذكرته خدمة الإسعاف بالمروحيات "RACQ CQ" على تويتر

#RACQ #CQRescue now headed to Cid Harbour to retrieve another shark bite patient, 2nd in 24 hours. pic.twitter.com/S1iARjpswJ — RACQ CQ Rescue (@cq_rescue) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

وفي وقت متأخر أمس الأربعاء ، أصيبت سائحة أسترالية من تاسمانيا بجروح في الساق والجذع جراء تعرضها لهجوم من سمكة قرش أثناء الغوص في "سيد هاربور."

ولم يتضح نوع سمكة القرش التي هاجمت الضحيتين، وما إذا كانت هي نفس السمكة في الحالتين.

وأنقذ طبيب من إدارة الطوارئ الأسترالية المرأة 46 عاما خلال مروره بالصدفة في قارب بالقرب منها، وفقا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الاسترالية للأنباء.

#RACQ #CQRescue has winched and transferred a woman to Mackay Base Hospital tonight with significant leg and torso injuries after a shark attack at Cid Harbour at Whitsunday Island. — RACQ CQ Rescue (@cq_rescue) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وانتشل الطبيب جون هادوك المرأة في قاربه وتمكن من وقف نزيف الدم بسبب الجروح، حتى وصلت طائرة إنقاذ مروحية ثم تم نقلها إلى مستشفى "ماكاي بيز" وهي في حالة أشبه بالغياب عن الوعي، وتشكو من آلام مبرحة، وفقا لما نقلته الوكالة عن متحدث باسم خدمة الإسعاف.

ولا تزال المرأة في حالة حرجة بالمستشفى.

