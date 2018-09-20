أسماك القرش تهاجم السياح في الحاجز المرجاني العظيم

المصدر:
  • (د ب أ) والبيان الالكتروني
التاريخ:

ذكرت السلطات في أستراليا أن فتاة تبلغ من العمر 12 عاما تعرضت اليوم الخميس لعضة من سمكة قرش بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، في نفس المنطقة التي سبق وتعرضت فيها سائحة لهجوم مماثل قبل أقل من 24 ساعة.

وأصيبت الفتاة بجرح في الساق بعد أن عضتها سمكة قرش في "سيد هاربور" بمنطقة جزر "وايت سانداي"،وفقا لما ذكرته خدمة الإسعاف بالمروحيات "RACQ CQ" على تويتر

وفي وقت متأخر أمس الأربعاء ، أصيبت سائحة أسترالية من تاسمانيا بجروح في الساق والجذع جراء تعرضها لهجوم من سمكة قرش أثناء الغوص في "سيد هاربور."

ولم يتضح نوع سمكة القرش التي هاجمت الضحيتين، وما إذا كانت هي نفس السمكة في الحالتين.

وأنقذ طبيب من إدارة الطوارئ الأسترالية المرأة  46 عاما خلال مروره بالصدفة في قارب بالقرب منها، وفقا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الاسترالية للأنباء.

وانتشل الطبيب جون هادوك المرأة في قاربه وتمكن من وقف نزيف الدم بسبب الجروح، حتى وصلت طائرة إنقاذ مروحية ثم تم نقلها إلى مستشفى "ماكاي بيز" وهي في حالة أشبه بالغياب عن الوعي، وتشكو من آلام مبرحة، وفقا لما نقلته الوكالة عن متحدث باسم خدمة الإسعاف.

ولا تزال المرأة في حالة حرجة بالمستشفى.

اقرأ أيضاً

إصابة امرأة أسترالية بجروح خطيرة في هجوم لسمكة قرش

 

 

كلمات دالة:
Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى