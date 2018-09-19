محاكمة عامل نظافة سرق خزينة مرحاض 250 مرة

المصدر: د ب ا

بدأت محكمة الاستئناف في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا اليوم الأربعاء في نظر قضية عامل نظافة يعمل في مرحاض محطة سكك حديدية متهم بسرقة ما يزيد على 425 ألف يورو من خزينة المرحاض على مدار أعوام.

ويُحَاكم في نفس القضية شريكة حياة المتهم، وحسب صحيفة الدعوى فإن من المفترض أن الرجل قام 250 مرة في الفترة بين عامي 2013 حتى 2017، بسرقة أموال من ماكينة العملات المعدنية التابعة للمرحاض بمحطة السكك الحديدية الرئيسية في مدينة ميونخ، ووضع هذه الأموال لاحقا في حسابه.

ومع بداية المحاكمة، التزم المتهم الصمت حيال التهم الموجهة إليه.

وحسب صحيفة الاتهام، فإن شريكة حياة المتهم عاونته في جرائمه حيث إنها تعمل ايضا في نفس الشركة.

وكانت المرأة أكدت أنها كانت تمتلك وسيلة للوصول إلى مفاتيح الماكينة وخزينة الأموال الموجودة داخلها، وذكرت أنها كثيرا ما كانت تعطيه الخزينة ليفرغها من المال ويحضرها إلى مكتبها، مشيرة إلى أن حالتها الصحية لم تكن تمكنها من حمل أكياس النقود الثقيلة والسير بها عبر صالة المحطة بكاملها، وفي الوقت نفسه نفت المرأة علمها بأي سرقات.

وقالت إنها لا تستطيع تفسير المبلغ الذي ذكره الادعاء وأشارت تقديراتها إلى أن عدد الزائرين يبلغ 800 شخص في المتوسط كل يوم وكل زائر يدفع يورو واحدا مقابل خدمة المرحاض.