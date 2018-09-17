مسؤول يكتشف 12 رضيعاً ميتاً بأحد مستشفيات نيروبي

المصدر: وكالات

أدت زيارة مفاجئة قام بها مايك سونكو محافظ نيروبي إلى أحد المستشفيات في العاصمة الكينية اليوم الاثنين إلى اكتشاف وجود 12 رضيعاً ميتاً مخبئين في صناديق من الورق المقوى جراء الإهمال الواضح.

وقال المحافظ على موقع "تويتر" إنه تم وقف طبيب واثنين من العاملين في مستشفى بومواني للولادة الكائنة شرقي نيروبي، عن العمل. كما نشر في الموقع ذاته مقطع فيديو عن حملة التفتيش التي قام بها في المستشفى.

كما ذكر سونكو في موقع فيسبوك "قمت بزيارة مفاجئة لمستشفى بومواني ، حيث زعم بعض المواطنين أن الإدارة أغلقت الأجهزة في جناح الولادة ، ما أدى إلى فقدان حياة الأطفال الرضع".

وفي موقع آخر للتواصل الاجتماعي قال المحافظ إن موت الأطفال الرضع "يكتنفه الغموض" حيث من غير الواضح متى ماتوا أو سبب موتهم.

وذكرت وسائل الاعلام الكينية أن المحافظ وصل دون سابق إعلان إلى المستشفى بواسطة "توكتوك" مرتديا ملابس عادية ، بعد تلقيه إخبارية من بعض المواطنين.

وبعد حدوث مشادة حامية الوطيس مع بعض العاملين بالمستشفى ، الذين قالوا إن رضيعا واحدا فقط مات ، اكتشف المحافظ والفريق المصاحب له جثث 12 رضيعا.