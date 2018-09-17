يقطع رأس "مشعوذ" ... بسبب تعويذة

المصدر: د ب ا

يواجه مزارع كمبودي عقوبة السجن مدى الحياة بعد أن اتهم باستخدام منجل لقطع رأس مزارع آخر يقول المتهم إنه أطلق عليه تعويذة وأصابه بالمرض، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "خمير تايمز" أن محكمة مقاطعة "كامبونج سبيو" اتهمت تشين تشون /54 عاما/ أمس الأحد بالقتل العمد، بعد أن تردد أنه قتل هيم ييم /66 عاما/ صباح الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة القول إن قرويين قبضوا على تشون وسلموه للسلطات بعد فترة وجيزة من قطع رأس ضحيته.

ونفت زوجة ييم، ثورن سوث /56 عاما/، اتهامات الشعوذة، وفقا لتقرير للشرطة نقلته صحيفة التايمز. وقالت سوث إنه في يوم الجمعة، خرج زوجها لإشعال النار من أجل الطهي.

وأوضحت سوث قائلة للسلطات: "بينما كنت جالسة في المنزل، سمعت صوت ضرب وكان زوجي يصرخ طلبا للمساعدة ... عندما خرجت، رأيت المتهم يهرب وفي يده منجل وجسد زوجي الذي قطع رأسه على الأرض". وتم حبس تشون إلى حين محاكمته.

يشار إلى أن الاعتداءات وجرائم القتل المرتبطة باتهامات السحر والشعوذة هي جرائم متكررة في كمبوديا، حيث يستهدف الأفراد أو المجموعات أولئك الذين يتم اتهامهم بممارسة السحر الأسود.