مقتل 13 شخصاً في غرق عبارة بأندونيسيا

لقي 13 شخصا على الاقل مصرعهم وفقد ثمانية آخرون في غرق عبارة قبالة السواحل الاندونيسية بعد نشوب حريق فيها، بحسب ما اعلنت السلطات السبت.

وكانت العبارة تنقل على ما يبدو 150 راكبا عندما نشب فيها حريق الجمعة قبالة سواحل مقاطعة سولويسي وسط اندونيسيا.

ورغم امواج عاتية، تم انقاذ 126 شخصا بعد ظهر السبت. وتتواصل عمليات البحث والانقاذ في محاولة للعثور على الاخرين.

وقال ويسنو واردانا المتحدث باسم وزارة النقل "بحسب المعلومات التي قدمتها اسر الركاب، لا يزال هناك مفقودون".

وبين الضحايا اطفال. وكان معظم الركاب يرتدي سترة نجاة.

ولم يتم حتى الان تحديد سبب الكارثة.

وفي بداية يوليو 2018 لقي اكثر من 30 شخصا حتفهم في غرق عبارة تربط جزيرة سولويسي بجزيرة سيلايار المجاورة في حين تم انقاذ 155 راكبا.

وفي يونيو قتل اكثر من 160 راكبا في غرق عبارة عند جزيرة سومطرة في بحيرة توبا الموقع السياحي حيث توجد اعمق المياه في العالم.

ويكثر التنقل بحرا في اندونيسيا بين 17 الف جزيرة في البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا حيث تكثر الحوادث المميتة بسبب ضعف اجراءات السلامة وتحميل المراكب اكثر من طاقتها.